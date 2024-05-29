США рассматривают возможность ужесточения санкций против РФ

Заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Далип Сингх заявил, что США могут усилить санкционный режим в отношении России, а также сторон, которые помогают РФ обходить санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время дискуссии в институте Брукингса, сообщает "Голос Америки".

В ответ на вопрос, должен ли Вашингтон ввести тарифные ограничения на все товары, которые экспортирует Москва, представитель Белого дома отметил, что это то, к чему может привести переход экономики РФ на военный режим.

"История эмбарго не прекрасна. Но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы можем дойти до той точки, что это – де-факто то, что мы получим", – указал Сингх.

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Он также заявил, что США и их партнеры рассматривают возможность применения санкций и экспортного контроля, чтобы предотвратить расширение торговли РФ с Китаем, и как следствие доступа России к критическим компонентам, которые Россия может использовать в войне против Украины.

При этом, по его словам, на каждый из случаев обхода санкций российскими сетями Соединенные Штаты должны отвечать контрмерами.

В то же время Сингх отметил, что процент российского оружия, в котором есть компоненты американского производства или производства союзников США, остается недопустимо большим.

"Нужно привлечь творческий потенциал и ресурсы. Убедиться, что ваши покупатели знают своих покупателей и знают конечных пользователей (компонентов), чтобы американские компании не были невольными винтиками в российском арсенале автократии", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он также выразил убеждение, что Вашингтону и союзникам пора адаптироваться, комментируя возможность ограничить финансовую поддержку определенным секторам или определенному количеству продуктов, которые происходят из США и которые получают Китай и РФ.

Отвечая на вопрос, может ли это означать, что Соединенные Штаты рассматривают вторичные санкции, Сингх заявил: "Это означает то, что, по вашему мнению, это может означать".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не располагает информацией о возможных фактах поставок оружия в Россию из Китая после того, как предположил министр обороны Британии Грант Шаппс.

США ранее обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.