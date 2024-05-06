США о предстоящих ядерных учениях России: Безответственная риторика

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге 6 мая осудил "безответственную риторику" России после того, как она объявила о намерениях провести учения по применению ядерного оружия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Представитель Пентагона назвал заявления российской стороны "примером безответственной риторики, которую мы видели со стороны России и раньше".

"Это абсолютно неуместно, учитывая текущую ситуацию с безопасностью", – добавил он.

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Райдер также подчеркнул, что США не наблюдают изменений в стратегическом расположении российских сил, но "будут продолжать следить за ситуацией".

В понедельник Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Речь идет об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

В ЕС назвали планы учений продолжением российского безответственного поведения.