На базе вблизи Рижского аэропорта разместят около 700 солдат НАТО

В Латвии в этом году начнется развертывание бригадного штаба и поддерживающих подразделений союзников на военной базе "Цери" в Марупском крае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, которого цитирует Delfi.

В рамках подготовки к увеличению боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады на базе планируется разместить почти 700 солдат сил союзников.

Работы уже начаты и они завершатся в 2025 году, сообщил министр.

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В "Цери" недалеко от Рижского аэропорта сейчас находится 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе (Нацгвардия Латвии).

Боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии с 2017 года размещена на Адагской базе. В нее входят около 1900 военнослужащих из 11 стран – Албании, Чехии, Исландии, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Канады. Руководит группой Канада.

С расширением боевой группы до уровня бригады к этим силам присоединится и шведский контингент. Предполагается, что первые шведские механизированные подразделения прибудут в Латвию в начале следующего года.

Солдаты стран НАТО также дислоцированы на базе в Лиелварде и на базе Национальных вооруженных сил в Риге.

Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила об отправке в Эстонию истребителей пятого поколения F-35 для выполнения миссии по обеспечению воздушной безопасности.

Напомним, во время визита в Вильнюс Оллонгрен объявила, что военный контингент Нидерландов продолжит развертывание в Литве еще на два года.

Также она сообщила, что Нидерланды развернут систему противовоздушной обороны Patriot в Литве в июле.