В Германии предупреждают о повышенной угрозе терактов

Федеральный офис по защите конституции Германии считает, что террористическая угроза для страны в последнее время существенно выше, чем в предыдущие годы, а неисламистский экстремизм тоже создает риски.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa, цитируя главу ведомства Томаса Гальденванга.

Гальденванг отметил, что рост исламистской террористической угрозы за последний год произошел в результате совокупности факторов, таких как возвращение Талибана к власти в Афганистане, усиление ИГИЛ-К в Афганистане и Пакистане, провокационные акции ультраправых активистов в странах Скандинавии, которые разозлили многих мусульман, и, наконец, война Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке, которая еще больше усилила угрозу.

"Германия в большей степени в фокусе внимания джихадистов, чем другие страны Европы, потому что нас считают одной из стран, которые больше всего поддерживают Израиль, наряду с США", – отметил чиновник.

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Он подчеркнул, что немецкие службы безопасности всегда пристально отслеживали ситуацию, а в настоящее время очень трудно определить, какая из потенциальных угроз для безопасности стоит наиболее остро.

"Мы имеем дело сразу с "триадой": это угроза исламистского терроризма, это социальное напряжение, подогретое правоэкстремистами и враждебностью к мусульманам, и шпионская деятельность иностранных государств", – отметил Гальденванг, добавив, что в дополнение нарастает угроза леворадикального экстремизма.

Напомним, недавно в немецком городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на ультраправых политиков, проводивших антиисламскую акцию, ранив многих людей. Пострадавший полицейский впоследствии умер в больнице. Следователи предполагают, что нападавший действовал по исламистским мотивам.

Впоследствии там же произошла стычка между кандидатом от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и группой людей, которые срывали его предвыборную агитацию, политик получил ножевые ранения.

Суд после того запретил ультраправым митинговать на рыночной площади Мангейма, но не запретил проводить мероприятия в принципе.