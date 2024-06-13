Трамп на встрече с республиканцами в Капитолии критиковал помощь Украине

Во время закрытой встречи с представителями Республиканской партии в Капитолии 13 июня Дональд Трамп раскритиковал американскую помощь Украине, а также призвал снизить налоги на чаевые и поддержать торговые тарифы.

Об этом журналистам рассказали участники встречи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

На встрече за закрытыми дверями экс-президент США заявил, что будет работать над расширением республиканского большинства в Палате представителей, и призвал однопартийцев отказаться от внутренних распрей.

Говорил Трамп и о конкретных политических шагах – в частности призвал отказаться от идеи запрета абортов на федеральном уровне, снизить налоги на доход от чаевых, чтобы заручиться голосами работников сферы обслуживания, и поддержать тарифы для защиты сталелитейной промышленности США.

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Представитель крайнего правого крыла республиканцев Дон Бейкон также сказал, что Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который был принят при поддержке обеих партий.

"Он спрашивает: если Украина победит, какая будет выгода?" – рассказал Бейкон.

Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если станет президентом. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы хочет подталкивать Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.

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