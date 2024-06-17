Новый президент Словакии планирует приехать в Украину

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини, который в субботу приступил к исполнению обязанностей, объявил о планах приехать в Украину.

Об этом он сказал в воскресенье в эфире RTVS, его цитирует словацкое агентство TASR, пишет "Европейская правда".

Пеллегрини, который является близким союзником действующего премьера Роберта Фицо, сказал, что планирует визиты во все соседние государства.

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину", – заявил словацкий президент Пеллегрини. О временных рамках возможной поездки в Украину он не говорил.

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Он уточнил, что первым из соседних государств посетит Чехию.

Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного карьерного дипломата, проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчока с 53,12% голосов.

После победы Пеллегрини словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его союзники контролируют парламент, правительство и президентский офис Словакии.

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