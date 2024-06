Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс считает, что визит в КНДР главы Кремля Владимира Путина с его странными сценами следует воспринимать как предупреждение.

Об этом он написал в среду в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Шаппс назвал сцены из визита Путина в Северную Корею "странными" и предостерег, что их следует воспринимать как предупреждение.

"Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать", – отметил министр.

После прибытия Путина в КНДР Ким Чен Ын проехал с российским правителем из аэропорта в лимузине в огромном кортеже по улицам Пхеньяна, где здания были украшены гигантскими российскими флагами и портретами Путина.

Путин посетил роскошную церемонию встречи на главной площади города, где они с Кимом отсалютовали почетному караулу и прошли по красной дорожке.

Площадь была заполнена тысячами зрителей, в том числе детьми с воздушными шариками и людьми в футболках с красным, белым и синим цветами российского и северокорейского флагов.

Огромные толпы выстроились на улицах, чтобы встретить кортеж Путина. Они скандировали "Добро пожаловать, Путин", размахивая цветами и флагами Северной Кореи и России.

The bizarre scenes from Putin’s North Korea visit should be taken as a warning.



A new axis of tyranny is working to undermine our freedoms.



Only by strengthening our Armed Forces can we deter them, but Labour wants to leave us defenceless as our enemies put us in their sights. https://t.co/dY6GuZS2UE