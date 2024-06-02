Мелони подтвердила участие Зеленского в саммите G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи", который состоится 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Об этом журналистам заявила итальянский премьер Джорджия Мелони, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Мелони сказала, что на саммите G7 будут присутствовать "по меньшей мере пятнадцать" стран и международных институтов, кроме лидеров участников Группы и Папы Римского.

Ранее также стало известно, что в Италию приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Итальянский премьер не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.

СМИ ранее писали, что украинский президент Владимир Зеленский также может посетить саммит G7, но официального подтверждения не было.

На саммите, который будет в значительной степени сосредоточен на войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке, ожидается одобрение плана "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.