Как ультраправые популисты обогнали партию премьера Британии и чем это опасно для Украины

До досрочных парламентских выборов в Великобритании осталось менее двух недель, и кажется, что рисковая ставка премьера и лидера консерваторов Риши Сунака не сработала.

И хотя ожидаемая победа Лейбористской партии и приход Кира Стармера на должность британского премьер-министра не несет угроз Украине, одновременно консерваторы создали еще одну проблему – и себе, и другим странам, включая Украину.

Эта проблема – резкий рост рейтингов ультраправой, евроскептической и популистской партии Reform UK.

Дошло до того, что на прошлой неделе эта политсила впервые перегнала Консервативную партию в общенациональных опросах.

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О феномене этой партии и ее лидера Найджела Фараджи, а также о рисках для Украины, которые несет усиление этой партии, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Не наш союзник: какие риски несет резкий рост популярности британских ультраправых. Далее – краткое ее изложение.

За почти полвека пребывания в Европейском Союзе Великобритания стала свидетелем не одного проекта, который пытался играть на евроскептических сантиментах избирателей. Консервативная партия, конечно, тоже играла на этом поле, в ее рядах существовали сторонники того, что мы теперь называем Brexit – и все же в ее предвыборной программе он не упоминался.

Первой партией, которая достигла электорального успеха именно благодаря поддержке выхода Британии из Европейского Союза, стала Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP).

Свое восхождение в британскую политику UKIP начала так себе: на выборах в парламент в 1997 году получила около 1% голосов, двумя годами позже – получила три места в Европарламенте.

Впоследствии евроскептики начали постепенно наращивать популярность.

Падение UKIP было таким же стремительным, как и взлет. Кульминацией стал, конечно же, референдум о выходе Британии из ЕС 2016 года, где партия ассоциировала себя с одной из ведущих инициатив в поддержку Brexit – Leave.EU.

Но после референдума над UKIP нависли два вопроса: если Brexit таки произошел, что будет в основе идеологии партии, и откуда брать деньги, когда уже не получится избираться в Европарламент? Во время членства страны в ЕС партия проходила в Европарламент.

Повестку дня Brexit постепенно взяла на себя Консервативная партия, которая была у власти и, собственно, отвечала за ее воплощение.

UKIP в определенный момент, отчаянно пытаясь завоевать хоть какую-то электоральную нишу, превратилась в крайне правый антииммигрантский и антиисламский проект.

А окончательный гвоздь в гроб партии забил ее бывший лидер Найджел Фарадж, основав в конце 2018 года "Партию Brexit".

Когда Brexit уже состоялся, Фарадж сменил название партии на Reform UK и принялся искать свою электоральную нишу где-то правее консерваторов.

На нынешних парламентских выборах Reform UK стала альтернативой Консервативной партии, которую последние годы преследовали скандалы и внутренние противоречия между более умеренным и крайне правым крылом.

После формального возвращения Фараджа к руководству Reform UK партия стремительно набирает рейтинг и уже опережает консерваторов в общенациональных опросах.

Но, сейчас минитриумф Reform UK – далеко не предопределен заранее.

По меньшей мере Найджел Фарадж не обязательно победит в своем округе Клактон, хотя последние опросы и прогнозируют такую возможность.

Да и партийные кадры Фараджа пока не могут похвастаться такой же политической умелостью и опытностью. Партийцы Reform UK то Гитлера поддержат, то пошлют на три буквы британскую королевскую семью.

Великобританию – одного из ключевых союзников Украины – ждут серьезные и не обязательно приятные для нас изменения. И хотя лидера Reform UK нельзя напрямую отнести к "друзьям Путина", однако часто его риторика аналогична заявлениям симпатиков РФ.

Хорошая новость заключается в том, что такая риторика со стороны британских властей в ближайшие годы точно не станет мейнстримом.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Не наш союзник: какие риски несет резкий рост популярности британских ультраправых.