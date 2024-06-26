Китай введет безвизовый режим для Польши

Китай заявил, что расширит свою программу безвизового въезда для граждан Польши, а также Австралии и Новой Зеландии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая, сообщает "Европейская правда".

Путешественники из этих стран смогут въезжать в Китай без виз на срок до 15 дней.

Программа безвиза начнется с 1 июля и продлится до конца 2025 года.

Реклама:

Она может быть использована для деловых поездок, туризма и посещения родственников и друзей, отметили в министерстве.

Ослабление ограничений произошло после визита президента Польши Анджея Дуды в Китай, во время которого он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Китай готов сотрудничать с Польшей и другими странами для содействия устойчивому развитию и межгосударственным отношениям, заявило Министерство иностранных дел Китая.

Напомним, с 28 мая граждане Грузии могут посещать Китай без виз.