Сенат Швейцарии отклонил план помощи Украине на $5,5 млрд

Совет кантонов Швейцарии – верхняя палата парламента – на заседании 3 июня ожидаемо отклонил предложение, которое предусматривало выделение Украине 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиарда долларов) помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Помощь Украине содержалась в большем пакете на 15 миллиардов франков, который законодатели предлагали направить на оборону. Но против него выступило большинство партий, прежде всего правые, из-за нарушения долговых правил.

Пакет, одобренный комитетом по вопросам безопасности Совета кантонов, предусматривал покрытие дополнительных финансовых потребностей армии Швейцарии в течение 2025-2030 годов в размере 10,1 миллиарда франков. Еще 5 миллиардов швейцарских франков предлагали использовать на помощь в восстановлении Украины.

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В конце концов, Совет кантонов отклонил проект большинством в 28 голосов против 15. Вместо этого законодатели решили рассмотреть предложение об увеличении финансирования армии отдельно.

Союзники Швейцарии с начала полномасштабного вторжения побуждали ее предоставить Украине помощь, в том числе и военную, хотя правые политические силы требуют придерживаться строгого нейтралитета.

Ранее группа активистов при поддержке ультраправой Швейцарской народной партии собрала подписи для проведения референдума о нейтральном статусе страны, который может подорвать введенные ею санкции против России.

В то же время в апреле Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих двенадцати лет и выделит на это 5 миллиардов евро.