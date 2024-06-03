Белый дом: Отсутствие Байдена на саммите мира не означает меньшей поддержки Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии вице-президента, а не президента не умаляет уровня поддержки Украины со стороны США.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 3 июня, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".

Кирби заявил, что в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден".

Как подчеркнул представитель Белого дома, участие вице-президента Камалы Харрис от имени США на конференции в Швейцарии свидетельствует о том, что американская поддержка Украины остается неизменной.

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"Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты", – добавил он, напомнив, что США поддерживает украинскую "формулу мира".

Ранее Белый дом объявил, что США на Глобальном саммите мира в Швейцарии будут представлять вице-президент Харрис и советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

СМИ ранее сообщали, что на середину июня Байден запланировал предвыборные мероприятия в Калифорнии, поэтому ни он, ни вице-президент Камала Харрис не смогут принять участие в конференции в Швейцарии.

В целом же участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 107 стран и организаций.