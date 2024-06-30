Оппонент Орбана высмеял его заявление о "коалиции патриотов" в Европарламенте

Фактический лидер венгерской оппозиционной партии TIZSA Петер Мадьяр, чья политсила заняла второе место на евровыборах в Венгрии, высмеял заявление премьера Виктора Орбана о создании новой правой коалиции в Европарламенте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

Мадьяр обратил внимание, что Орбан объявил о создании нового альянса партий в Европарламенте "после того, как все европейские политические группы отклонили заявку "Фидес".

"Что объединяет "патриотов"? Якобы борьба с нелегальной миграцией. Рассказывал ли Виктор Орбан своим новым союзникам об освобождении 2000 торговцев людьми, о переселенческих облигациях (программа, которая позволяет получить вид на жительство в Венгрии в обмен на покупку правительственных облигаций. – Ред.) и импорт десятков тысяч экономических мигрантов?" – иронично спросил он.

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По мнению венгерского оппозиционера, решение Орбана – "это когда тебя не приглашают ни в один клуб, поэтому обижаешься, а когда создаешь свой – сразу же заявляешь, что твой – настоящий, твой – самый большой, твой – единственный".

Как сообщалось, Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль в воскресенье объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте.

Перед тем "Фидес" долгое время вел переговоры о присоединении к мягким евроскептикам из группы "Европейских консерваторов и реформистов", которых возглавляет премьер Италии Джорджия Мелони.

Фракции Европарламента должны объявить свои названия и состав до 15 июля, в них должно быть не менее 23 парламентариев от минимум семи стран Евросоюза. Таким образом, альянс Орбана, Бабиша и Кикля еще должен заручиться поддержкой со стороны европарламентариев минимум четырех стран ЕС.

"Фидес", ANO и Австрийская партия свободы выступают против помощи Украине и за "мирные переговоры" с Россией.