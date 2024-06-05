Палата представителей США приняла санкции против МУС из-за запроса ордеров на арест Нетаньяху

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) в связи с запросом прокурора о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Проект поддержали 247 законодателей, против выступили 155 конгрессменов; все 205 республиканцев, которые голосовали, поддержали эти меры. Также "за" проголосовали 42 демократа.

Законопроект Палаты представителей предусматривает применение широких экономических санкций и визовых ограничений к лицам и судьям, связанным с МУС, включая членов их семей.

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Впрочем, ожидается, что этот проект не вынесут на голосование в Сенате, где демократы имеют большинство. На прошлой неделе против этого законопроекта также выступил Белый дом.

"Мы не считаем, что введение санкций против МУС является ответом (на его действия)", – заявлял представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Международного уголовного суда и того, как она осуществляется в отношении Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв главого прокурора МУС Карима Хана к суду выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно".