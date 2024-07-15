Эрдоган анонсировал завершение операции на севере Ирака и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что антитеррористическая операция Анкары против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии близка к завершению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Milliyet.

Анкара начала операцию "Коготь" в апреле 2022 года, заявив о необходимости обезопасить свою границу с северным Ираком. Она обвиняла курдских сепаратистов в том, что оттуда они совершают нападения на турецкую территорию.

"Мы очень скоро завершим зону операции на севере Ирака", – сказал Эрдоган, добавив, что курдские силы теперь "не способны действовать в пределах наших границ".

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Он заявил, что РПК оказалась в "полной ловушке" как в Ираке, так и в Сирии, и сказал молодым выпускникам военной академии, что турецкие войска "их окружили".

"Мы достроим недостающие пункты пояса безопасности вдоль нашей южной границы с Сирией", – отметил президент.

На прошлой неделе Ирак осудил новое вторжение турецкой армии на свою территорию в автономном регионе Курдистан, призвав Анкару решить вопрос безопасности дипломатическим путем.

В то же время в последние месяцы наблюдаются признаки все большего сближения между странами. В марте Багдад внес РПК в список "запрещенных организаций", хотя Анкара все еще требует от Ирака больших усилий в борьбе с ней.

В мае Турция угрожала начать военную операцию против возглавляемых курдами группировок на севере Сирии, которые Анкара обвиняет в связях с запрещенными курдскими боевиками, если они продолжат реализацию планов проведения местных выборов.

Перед тем Турция заявила, что нанесла авиаудары по северному Ираку, во время которых ликвидировала 12 членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), скрывавшихся там.

Ранее Турция нанесла авиаудары по курдским боевикам в соседних Сирии и Ираке в ответ на очередную атаку на турецкие военные базы в Ираке, в результате которой погибли девять ее военных, а еще четверо получили ранения.