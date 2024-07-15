В Пентагоне разъяснили, почему все еще не дают Украине бить ATACMS по России

Соединенные Штаты все еще опасаются распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Об этом "Голосу Америки" сказал представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает "Европейская правда".

Райдер напомнил, что недавно США санкционировали использование американских боеприпасов через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Но, подчеркнул он, политика Вашингтона по ударам на большие расстояния не изменилась.

"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", – сказал Райдер.

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Он подчеркнул, что надо смотреть "на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации", если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние.

В то же время он заверил, что США никогда не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины, поэтому будут работать с Киевом и в дальнейшем, чтобы украинские военные имели все необходимое для защиты своей суверенной территории и народа.

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, в том числе на дальние расстояния, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.