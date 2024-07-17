Король Великобритании Чарльз III в среду, 17 июля, произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды".

Во внешнеполитической части королевской речи, которая традиционно определяет программу деятельности нового правительства Великобритании, Чарльз III отметил "непоколебимую преданность НАТО" со стороны Лондона и построение "крепкой обороны".

"Мое правительство продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", – добавил британский монарх.

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Также, по словам Чарльза ІІІ, лейбористское правительство "будет стремиться перезагрузить отношения с европейскими партнерами и будет работать над улучшением торговых и инвестиционных отношений Великобритании с Европейским Союзом".

Кроме того, кабинет Кира Стармера будет стремиться обеспечить "долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке" на основе решения о двух государствах – то есть существование "безопасного и защищенного Израилем наряду с жизнеспособным и суверенным Палестинским государством".

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми ранее подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.

Полный текст интервью с новым главой британского МИД читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина.