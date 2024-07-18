Новый премьер Британии: Мы будем другом и партнером европейским союзникам

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что Лондон будет "другом и партнером" для европейских союзников, что будет готов работать со странами за столом переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Соединенном Королевстве.

Премьер отметил, что ему приятно от имени Британии протянуть руку всем европейским партнерам и сказать, что под его руководством "Британия будет другом и партнером", готовым работать с ними.

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"Не частью Евросоюза, но очень большой частью Европы. Не сосредоточенной на различиях между нами, а на ценностях, которые мы разделяем. Объединенные решимостью защищать их и уверенностью в том, что мы можем достичь вместе", – подчеркнул Стармер.

Он также пообещал, что вместе с европейскими странами Лондон будет сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией.

"Мы должны объединить наши ресурсы, делиться разведданными, тактикой, перекрыть маршруты незаконной перевозки людей и разгромить банды, которые этим занимаются", – призвал премьер.

Ранее Стармер пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

Перед тем он заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода Brexit.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.