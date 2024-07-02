ЕС передал Украине тысячи солнечных панелей для больниц

В рамках совместного проекта "Луч надежды" от Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии в Украину поступило несколько партий солнечных панелей производства компании Enel S.p.A.

Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, пишет "Европейская правда",

Речь идет о 5876 солнечных панелях общей мощностью около 2 МВт. Все они будут переданы для обеспечения потребностей украинских больниц.

ФОТО: МІНЕНЕРГО

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

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Дополнительное оборудование для установки солнечных панелей будут закупать средствами Фонда поддержки энергетики Украины.

"Мы благодарим европейских партнеров за поддержку. Помощь оборудованием, а именно солнечными панелями, важна для покрытия потребностей больниц в энергоснабжении. Это обеспечит работу медицинского оборудования, которое спасает жизни тысяч украинцев", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об инициативе ранее объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а соответствующих договоренностей достигли благодаря совместной работе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Ранее стало известно, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро, а Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.