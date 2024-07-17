СМИ: ЕС дал "зеленый свет" диалогу о безвизе и первой военной поддержке Армении

Послы Европейского Союза на встрече в среду дали "зеленый свет" началу диалога о безвизе с Арменией и впервые в истории согласовали выделение военной помощи стране из Европейского фонда мира.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

После решения послов Европейская комиссия должна в ближайшие месяцы разработать план действий для диалога по визовой либерализации с правительством Армении.

"Речь идет о защите документов, границах, реадмиссии. Речь идет также о вопросах фундаментальных прав. Это как целое досье на сотни страниц, которое Армения должна выполнить, и на это уйдут годы", – рассказал редактор „Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

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Он подчеркнул, что окончательная отмена виз для армян потребует единодушной поддержки всех стран-членов ЕС.

"Есть несколько стран, в частности, Швеция, Австрия и Нидерланды, которые очень, скажем так, осторожно относятся к предоставлению визовой либерализации другим странам. Поэтому это еще далеко не завершенное дело. Есть много препятствий и проблем", – сообщил Джозвяк.

Он также сообщил, что послы дали "зеленый свет" на выделение нелетальной военной помощи Армении на сумму 10 миллионов евро через Европейский фонд мира. Это произошло впервые в истории. Ранее это решение, по данным СМИ, блокировала Венгрия.

Решение стран-членов ЕС согласовать начало диалога о визовой либерализации с Арменией было принято на фоне усилий армянского правительства, направленных на сближение с Западом, и роста напряженности в отношениях с Россией.

В феврале этого года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель объявил, что он и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян договорились "начать работу над новой амбициозной повесткой дня партнерства между ЕС и Арменией".

Некоторые члены политической команды премьер-министра Никола Пашиняна с тех пор заявляли, что Армения должна стремиться присоединиться к ЕС. Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды".