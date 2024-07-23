В ЕК получили обращение Венгрии и Словакии по запрету Украиной транзита нефти "Лукойла"

В Еврокомиссии получили обращение Венгрии и Словакии с запросом о консультациях в связи с украинским запретом на транзит нефти российского "Лукойла".

Как пишет "Европейская правда", об этом упоминает в своем материале Euractiv.

Основная часть статьи посвящена заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что Будапешт и Братислава инициировали консультации с Еврокомиссией. Венгерский министр также заявил, что этими действиями Украина якобы нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС.

По словам Сийярто, ЕК имеет три дня, чтобы предоставить какой-то ответ, а при отсутствии результата они хотят обращаться в международные суды.

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Представитель Еврокомиссии подтвердил, что комиссия получила запрос Венгрии и Словакии и изучает его.

Между тем глава украинского "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что объемы транзита нефти через украинскую ГТС в июле не изменились. "Там нет нефти от "Лукойла", но объемы те же", – сказал он.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее напомнил, что Словакия помогала Украине с импортом дизеля и заявил, что Словакия "не должна быть заложником" отношений между Украиной и РФ.

Напомним, на прошлой неделе Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла".