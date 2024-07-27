Глава немецкой оппозиции: Европа должна была бы быть лучше подготовлена к победе Трампа

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть лучше подготовлена к возможному второму президентскому сроку Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag, пересказ которого приводит DPA, передает "Европейская правда".

Ситуация изменилась после того, как президент Джо Байден снял свою кандидатуру и вице-президент Камала Харрис стала предполагаемым кандидатом от демократов, сказал Мерц.

"Камала Харрис вызвала очень сильную мобилизацию со стороны демократов за очень короткий промежуток времени. Теперь эта избирательная кампания будет действительно захватывающей", – сказал лидер правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС).

Реклама:

Тем не менее, он считает, что европейцам имеет смысл начать думать о возможной победе на выборах республиканского кандидата Трампа.

"Мы должны были сделать это восемь лет назад, – сказал он, имея в виду первую победу Трампа на выборах в 2016 году. "И на этот раз это было бы еще важнее. Потому что я предполагаю, что Дональд Трамп будет лучше подготовлен к вступлению в должность, если он станет президентом, чем он был во время своего первого срока", – сказал Мерц.

Мерц подтвердил газете, что группа из консервативного Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза недавно посетила съезд Республиканской партии, где Трамп был официально выдвинут, по его "прямой просьбе".

США являются близким партнером Германии. "Так было при всех президентах США до сих пор. Поэтому мы должны искать точки соприкосновения, а не то, что нас разъединяет", – сказал он.

Последние опросы показывают, что ХДС Мерца значительно опережает социал-демократов нынешнего канцлера Олафа Шольца, что ставит его на хорошие позиции для того, чтобы стать канцлером на выборах в сентябре следующего года.

Шольц стал канцлером в 2021 году, сформировав коалицию с либеральными Свободными демократами и Зелеными.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европейский Союз готовиться к изменениям в отношениях с США и начать тратить больше на оборону независимо от того, кого американцы выберут президентом в этом году.

Европейские страны и НАТО уже несколько месяцев готовятся к возможному избранию Трампа президентом США в ноябре. В Германии, среди прочего, действует неформальная кризисная группа при МИД, а также оценивают потенциальные экономические последствия политики Трампа Белого дома.