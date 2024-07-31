Общественная поддержка Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана достигла самого низкого уровня с момента прихода партии к власти в 2002 году.

Об этом свидетельствует результат опросов компании MetroPOLL Research, базирующейся в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

Результаты опросов MetroPOLL "Пульс Турции" за апрель, май, июнь и июль обнародовал во вторник профессор Озер Сенкар, владелец компании.

Результаты показали, что поддержка избирателями ПСР снизилась с 20,6% до 18,1% с апреля по июль. С учетом неопределившихся избирателей она составляет 26,1%.

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Поддержка главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), однако, была более стабильной и составляла 23,8% в апреле и 23,5% в июле. Если распределить избирателей, которые не определились, то поддержка РНП составила 33,8%.

В рамках опроса респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы всеобщие выборы состоялись в следующее воскресенье. Всего в опросе приняли участие 1 784 человека из 28 провинций.

На последних местных выборах, состоявшихся 31 марта, победу одержала РНП, отодвинув ПСР на второе место впервые за 22 года.

Сенкар связал снижение уровня общественной поддержки ПСР с недовольством малообеспеченных слоев населения, страдающих от высокой стоимости жизни из-за инфляции, превышающей 70 процентов.

Он отметил, что общественная поддержка ПСР, без учета неопределившихся, достигла самого низкого уровня впервые с момента ее прихода к власти в ноябре 2002 года.

Работники, получающие минимальную заработную плату, ожидали, что правительство ПСР осуществит промежуточное повышение минимальной заработной платы в июле. Однако правительство разочаровало их, отказавшись от какого-либо повышения и оставив минимальную заработную плату на уровне 17 002 турецких лир ($514) на 2024 год.

Напомним, в начале марта президент Турции намекнул, что в будущем может уйти из политики.