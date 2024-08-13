Греция приняла помощь Турции в борьбе с лесными пожарами

В афинском международном аэропорту "Элефтериос Венизелос" во вторник, 13 августа, приземлились два пожарных самолета и вертолет, направленные Турцией для помощи в борьбе с пожарами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По информации, которую турецкие СМИ получили из "дипломатических источников", два пожарных самолета и вертолет, отправленные Турцией в поддержку Греции, приземлились в афинском международном аэропорту "Элефтериос Венизелос".

Турция накануне непублично предложила помощь Греции в связи с пожаром, который начался в Варнаве, что вблизи столицы Афин и из-за сильного ветра распространился на разные части Аттики.

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Источники отметили, что Анкара смогла предложить помощь Греции, поскольку сама не нуждается в много техники для тушения пожаров.

Как известно, на севере и северо-востоке от Афин третий день тушат масштабные лесные пожары, которые называют худшими в этом сезоне.

Известно по меньшей мере об одном погибшем.

Пожар начался в воскресенье у озера Марафон, примерно в 35 км к северо-востоку от Афин, перекинулся через гору Пендели и достиг северного пригорода столицы. Огонь сжег несколько домов и предприятий в пригородах столицы и в общинах, расположенных вблизи озера, и привел к ряду эвакуаций.