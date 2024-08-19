Национализированный Дом Москвы в Риге выставили на аукцион с начальной ценой 3,5 млн евро

В Латвии с 20 августа начнутся торги за национализированное здание Дома Москвы в центре Риги, средства от продажи которого планируют направить на поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили латвийские СМИ.

Аукцион начнется со вторника 20 августа и продлится до 19 сентября. На торги выставляют само здание по адресу ул. Марияс, 7, и весь земельный участок общей площадью 966 квадратных метров.

Торги стартуют с начальной цены 3,57 млн евро.

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Напомним, в январе 2024 года Сейм Латвии одобрил национализацию Дома Москвы в связи с тем, что под прикрытием культурных мероприятий там проводилась политизированная деятельность, которая угрожала национальной безопасности Латвии.

До национализации Дом Москвы находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются глава Кремля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о намерениях передать средства с будущей продажи Дома Москвы в Риге и других российских активов, на поддержку Украины.

Впоследствии объявили, что здание и земельный участок выставят на аукцион как единый объект.