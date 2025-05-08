Фицо приземлился в Москве

Самолет со словацким премьер-министром Робертом Фицо вечером 8 мая приземлился в Москве, где он планирует принять участие в нескольких мероприятиях.

Об этом сообщило словацкое информагентство TASR, пишет "Европейская правда".

Вместе с Фицо в Москву прибыли политики его партии Smer-SD Эрик Калиняк, Любош Блага, Ричард Глюк, а также депутат от ультраправой Словацкой национальной партии Мирослав Радачовский.

У премьера Словакии запланированы встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным, китайским президентом Си Цзиньпином, бразильским президентом Луисом Инасиу Лул да Силвой и представителем Вьетнама.

Интересно, что участия в параде к так называемому дню победы 9 мая в официальной программе визита Фицо нет.

Из-за того, что страны Балтии не разрешили пролет самолета с премьером Словакии в Москву, он был вынужден лететь обходным маршрутом через Венгрию и Румынию.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич станут единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.