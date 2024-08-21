Блинкен обсудил с главой МИД Турции усилия по прекращению огня в Газе
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого речь шла о ситуации в секторе Газы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Турции, пишет "Европейская правда".
По его словам, разговор состоялся по просьбе американской стороны.
Как указано, Блинкен и Фидан обсудили последние усилия государств по обеспечению прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Представитель турецкого МИД добавил, что оба министра также обсудили региональные события. Он не предоставил никаких других подробностей.
Как известно, Блинкен совершил турне по странам Ближнего Востока. Во время визита в Израиль он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий между двумя сторонами после того, как переговоры на прошлой неделе приостановились без прорыва.
Во вторник Блинкен прибыл в Египет, чтобы добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.
По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.