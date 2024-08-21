Блинкен обсудил с главой МИД Турции усилия по прекращению огня в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого речь шла о ситуации в секторе Газы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Турции, пишет "Европейская правда".

По его словам, разговор состоялся по просьбе американской стороны.

Как указано, Блинкен и Фидан обсудили последние усилия государств по обеспечению прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

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Представитель турецкого МИД добавил, что оба министра также обсудили региональные события. Он не предоставил никаких других подробностей.

Как известно, Блинкен совершил турне по странам Ближнего Востока. Во время визита в Израиль он заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял "промежуточное предложение" США, направленное на уменьшение разногласий между двумя сторонами после того, как переговоры на прошлой неделе приостановились без прорыва.

Во вторник Блинкен прибыл в Египет, чтобы добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

По данным СМИ, президент США Джо Байден стремится достичь соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников до конца этой недели.