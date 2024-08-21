Премьер Литвы на этой неделе посетит Украину

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу, 23 августа, отправится с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано, Шимоните пробудет в Украине до воскресенья, 25 августа.

Программа визита литовского премьер-министра в Киев пока не разглашается.

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Последний раз Шимоните посещала Украину в ноябре прошлого года. Тогда она и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили поддержку энергетического сектора Украины и подписали совместную декларацию, в которой выразили поддержку стремлению Украины к европейской и евроатлантической интеграции.

Также сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне визита в Украину посетит Польшу 22 августа, где проведет встречи с тамошними чиновниками.

Кроме того, в конце августа в Молдове ожидают визиты канцлера Германии Олафа Шольца и президентов Эстонии, Латвии и Литвы – Алара Кариса, Эдгарса Ринкевичса и Гитанаса Науседы.