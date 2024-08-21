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Венгрия остановила поддержку части беженцев из Украины: под удар попали закарпатские ромы

Новости — Среда, 21 августа 2024, 12:59 — Кристина Бондарева

С 20 августа в Венгрии прекратили оказание поддержки некоторым украинским беженцам после того, как правительство в своем летнем указе внесло изменения в систему помощи.

Об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Указ был опубликован в газете Magyar Közlöny в конце июня и содержал два важных изменения. После вступления в силу изменений получить государственную помощь в Венгрии могут только выходцы из отдельных регионов Украины.

В постановлении правительство ввело новое понятие – так называемую зону боевых действий, которая охватывает "административные единицы Украины, непосредственно затронутые военными действиями". При этом беженцы с запада Украины и Закарпатья исключены из этой системы.

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С 21 августа все венгерские гуманитарные организации, кроме Мальтийской службы помощи, будут исключены из действующей системы, и государственную помощь можно будет получить только через них.

В связи с изменениями многие закарпатцы, в частности ромы с двойным гражданством Украины и Венгрии, могут быть выселены из своих приютов.

Согласно сообщению, 20 августа в городе Эрчи 110 закарпатских ромов были вынуждены покинуть здание жилого комплекса сахарного завода, где они проживали в течение двух лет. В городе Эрд 52 закарпатских беженцев постигла такая же участь, и в такой же ситуации находятся другие беженцы из Украины по всей стране.

По информации издания, изменения выглядят как мера экономии бюджетных средств и в основном негативно влияют на ромов Закарпатья.

Поскольку у многих закарпатцев есть двойное гражданство, они не должны будут покидать Венгрию, но получать помощь не смогут.

Неизвестно, сколько людей оказалось на улице. Венгерский Хельсинский комитет не получил никакой информации о том, сколько людей продолжает получать поддержку и сколько людей ее теряет.

Организация просила, чтобы тем, кто обратился за правовой защитой, позволили остаться в их домах по крайней мере до решения суда.

Напомним, по одному из последних опросов население Венгрии считает, что Украина представляет для него большую угрозу, чем Россия.

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