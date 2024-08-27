США не против сопровождать филиппинские корабли в Южно-Китайском море

США открыты к возможности сопровождения филиппинских судов во время миссий в Южно-Китайском море на фоне периодических конфронтаций с китайскими кораблями.

Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Сэмюэль Папаро, его цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Папаро считает, что сопровождение одного судна другим является вполне разумным вариантом в рамках Договора о взаимной обороне.

"Безусловно, в контексте консультаций, любой вариант между двумя суверенными государствами с точки зрения нашей взаимной обороны – сопровождение одного судна другим, является вполне разумным вариантом в рамках нашего Договора о взаимной обороне", – подчеркнул он.

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Главнокомандующий филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший отметил, что филиппинские вооруженные силы будут полагаться на себя при выполнении миссий в Южно-Китайском море.

"Пока мы можем делать это самостоятельно, мы будем продолжать так делать. А потом будем искать другие варианты, когда уже не сможем делать это самостоятельно. Это, возможно, будет не только сотрудничество с Соединенными Штатами, но и с другими странами-единомышленниками", – добавил он.

Напомним, Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также 16 августа стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.