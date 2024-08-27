Кеннеди-младшему, поддержавшему Трампа, нашли применение в его команде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп включил Роберта Кеннеди-младшего, который снялся с выборов в его пользу, в свою переходную команду, которая поможет республиканцу с назначениями в случае победы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кеннеди-младший, а также бывшая член Демократической партии Тульси Габбард, которая открыто поддерживает Трампа, будут помогать Трампу – в случае его победы на выборах в ноябре – с приходом к власти в Белом доме.

Старший советник кампании республиканского кандидата Брайан Хьюз, который объявил о назначении Кеннеди-младшего, заявил, что "широкая коалиция сторонников и сторонниц президента Трампа расширяется, несмотря на партийные разногласия".

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"Мы гордимся тем, что Роберт Кеннеди-младший и Тульси Габбард присоединились к переходной команде Трампа-Вэнса. С нетерпением ждем их мощные голоса в команде, поскольку мы работаем над восстановлением величия Америки", – добавил он.

В США после победы кандидата на выборах начинается процесс постепенной передачи власти к нему от действующего президента. В этом играет важную роль так называемая переходная команда, которая в частности отвечает за поиск топ-чиновников будущего Белого дома.

В переходную команду Трампа уже вошли, среди прочего, его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, а также сыновья Эрик и Дональд-младший.

На прошлой неделе независимый кандидат в президенты США, антивакцинатор и племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил о снятии кандидатуры в ключевых штатах и выразил поддержку Трампу.

О запланированном решении Кеннеди-младшего заблаговременно стало известно СМИ. В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

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