Туск: Правительство разработало новые рекомендации по абортам

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что правительство разработало новые рекомендации по абортам, "которые помогут изменить реальность в рамках действующего законодательства".

Заявление польского премьера приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По его словам, сегодня утром он встречался с министрами здравоохранения и юстиции, чтобы "закрыть решениями определенную, но не последнюю главу борьбы в Польше за доступ к легальным абортам".

"Последовательные попытки в Сейме показали, что трудно завоевать большинство в сессионном зале в пользу проектов по абортам", – добавил Туск.

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После провала голосования в Сейме за проект по легализации абортов глава польского правительства вместе с министром здравоохранения и министром юстиции решил изменить "реальность" в рамках действующего законодательства.

"Мы ищем такие варианты действий, которые на практике позволят доступ к легальным абортам", – добавил Туск.

Напомним, 12 июля Сейм отклонил проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает частичную декриминализацию абортов. Решение тогда провалили 218 голосами "против", тогда как 215 депутатов его поддержали и еще два – воздержались.

Впоследствии в польский Сейм повторно подали соответствующий проект.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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