Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.

Об этом он заявил в выступлении на конференции GLOBSEC, сообщает корреспондент Европейской правды.

Министр упрекнул тех в Европе, кто считает допустимым "умиротворение России" через уступки интересами Украины.

"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе, – заявил он. – В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению".

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Он также отметил, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы. "Российская агрессия не имеет границ, если мы сами не установим", – пояснил он.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – добавил чешский министр.

Ранее президент Чехии объявил на конференции в Праге, что исход войны является непредсказуемым.

Впрочем, не все государства ЕС придерживаются этого мнения. Правительство Орбана, в частности, не планируют менять политику в отношении Украины даже если Трамп проиграет выборы.

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