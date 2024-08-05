Дания прощается с банкнотой с самым большим номиналом, большинство уже сдали

После решения об окончательном выводе из обращения банкноты с наибольшим номиналом в 1000 датских крон граждане Дании сдали этих банкнот на сумму 15,2 миллиарда крон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

После того, как Национальный банк Дании объявил, что банкноты номиналом 1000 датских крон будут изъяты из обращения с мая 2025 года, датчане сдали 15,2 миллиарда шведских крон.

По словам представителя датского центробанка Нильса Касса, на руках остаются банкноты общей стоимостью 6,3 миллиарда датских крон.

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В ноябре центробанк Дании утвердил 31 мая 2025 года как окончательную дату, когда банкноты в 1000 датских крон больше не будут приниматься как средство платежа. В то же время граждане страны будут иметь время для обмена банкнот.

Руководитель Национального банка Дании Кристиан Кеттель Томсен объяснил, что потребность в "тысячной" банкноте, которая находится в обращении с 1975 года, отпала "с изменением платежных привычек датчан", а также из-за их использования для финансовых преступлений.

Кроме того, с конца мая следующего года в Дании станут недействительными все банкноты, выпущенные до 2009 года, поскольку их легче подделать.

Сейчас наличные в Дании используют в 10% платежей, стоимость которых составляет 500 крон или меньше.

Тем временем норвежский парламент поддержал закрепление права граждан использовать наличные для оплаты товаров и услуг.