Литовскую компанию оштрафовали на 13,6 млн евро за нарушение санкций

Зарегистрированная в Литве компания, экспортирующая автомобили, получила штраф в 13,6 млн евро за нарушение международных санкций.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовской таможни, информирует "Европейская правда".

Согласно сообщению таможенного ведомства, были задержаны и конфискованы шесть полуприцепов для грузовиков.

Таможня не назвала компанию, на которую был наложен штраф.

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Сообщается, что компания не обеспечила соблюдение международных санкций, введенных в Литве, при заключении сделок с компаниями из Казахстана, Беларуси и Турции. В результате перевозки задержанных транспортных средств были признаны нарушением санкций.

Напомним, Эстония с 8 августа вводит таможенные проверки всех путешественников, пересекающих границу с Россией, для борьбы с уклонением от санкций.

Кроме того, США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не прекратит экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях.