Крупнейший оборонный концерн Германии заявил о невиданном росте

Рост крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall продолжается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В первом полугодии продажи выросли на треть, примерно до 3,8 млрд евро, сообщила компания. Операционный результат почти удвоился до 404 млн евро.

Rheinmetall связывает рост прибыльности прежде всего с приобретением испанской компании Expal, производящей боеприпасы. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, а ее крупнейший завод – в Унтерлюсе в Нижней Саксонии.

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"Мы еще никогда не росли так сильно", – сказал руководитель компании Армин Паппергер.

Экономические перспективы Rheinmetall очень позитивны, а портфель заказов переполнен. Объем так называемой номинации – то есть поступления заказов и недавно заключенных рамочных соглашений, где возможна сделка определенного размера, – вырос более чем вдвое, до 15,4 млрд евро. Сюда также входят клиентские сделки в гражданском бизнесе.

Rheinmetall работает прежде всего как производитель оружия, но также имеет позиции в области поставки автомобилей.

Руководство также ожидает, что в ближайшие годы годовой рост продаж составит около 2 млрд евро.

"Это чрезвычайно позитивное развитие стало возможным только благодаря тому, что мы инвестировали на ранних стадиях и реализовывали стратегический план с 2014 года – года нападения на Крым", – говорит Паппергер. Были значительно расширены производственные мощности, осуществлены приобретения и построены новые заводы.

Напомним, в конце июля Rheinmetall объявил, что получил заказ от Украины на полное техническое оснащение завода по производству боеприпасов вплоть до ввода в эксплуатацию.

В июне в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.

А в марте Армин Паппергер объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.