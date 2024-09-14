В партии Шольца выдвинули "мирную" инициативу по войне РФ против Украины

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для мирной инициативы по войне РФ против Украины.

Заявление Мютцениха приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

По его словам, немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский "согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров, и Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите".

"Это также даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий", – считает Мютцених.

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По его мнению, возможными членами контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Сам Шольц недавно предлагал провести еще одну мирную конференцию с участием России в обширном недавнем интервью общественному вещателю ZDF.

Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны некоторых других немецких политиков, особенно со стороны правоцентристской оппозиции христианских демократов, которые обвинили Шольца в том, что он отступает от своей поддержки Украины и пытается оказать давление на Киев с целью принудить его к переговорам.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок скептически оценивает "мирные переговоры" с Владимиром Путиным.