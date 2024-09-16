Фон дер Ляйен надеется объявить состав своей Еврокомиссии во вторник

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен все еще "надеется" представить свою команду еврокомиссаров в Страсбурге во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Еще до того как Тьерри Бретон неожиданно ушел в отставку из Комиссии в понедельник, было непонятно, сможет ли фон дер Ляйен объявить свою новую команду, как планировалось.

Это в значительной степени связано с задержкой в Словении, парламент которой отказывается назначить слушания по утверждению кандидатуры Марты Кос на фоне продолжающегося противостояния между правительством во главе с Робертом Голобом и оппозицией. Когда Бретон подал в отставку, казалось еще менее вероятным, что фон дер Ляйен успеет до конца своего срока. Однако Париж быстро выдвинул кандидатуру Стефана Сежурне на замену Бретону.

Реклама:

"Мы в той же ситуации, что и в пятницу, президент надеется, что сможет объявить о создании Коллегии еврокомиссаров завтра. Но 24 часа в политике – это долгое время, поэтому мы продолжаем ждать подтверждения", – сказала представительница Еврокомиссии Ариана Подеста.

Депутаты Европарламента также ждут сигналов от фон дер Ляйен, которая в понедельник прибыла в Европарламент в Страсбурге. Во вторник утром она встретится с главами политических групп парламента за закрытыми дверями, а после этого запланирована пресс-конференция.

В этом году законодатели ЕС внесли изменения во внутренний регламент Европарламента, пытаясь обязать президента Комиссии информировать их о своих планах перед началом серии слушаний, на которых они будут опрашивать будущих комиссаров. Однако пока неизвестно, в какой степени фон дер Ляйен будет придерживаться этих парламентских требований, особенно без официальной правительственной поддержки Кос со стороны Словении.

Вице-президент парламента Мартин Хойсик из либеральной группы Renew Europe сказал, что он ожидает, что фон дер Ляйен по крайней мере "что-то объявит", но "все, что угодно, является диким предположением, учитывая французский обмен в последнюю минуту".

Хойсик сказал, что, по его мнению, фон дер Ляйен представит весь состав Коллегии за исключением Словении. Он добавил, что законодатели "спокойны" перед объявлением "и готовы" начать слушания, как только получат список комиссаров.

"Я думаю, что она [представит Коллегию во вторник]", – сказал Сандро Гози, депутат Европарламента, избранный по списку партии Эмманюэля Макрона.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент с требованием перенести слушания по будущим комиссарам на октябрь, раньше, чем было запланировано, чтобы следующий состав Еврокомиссии мог начать работу 1 ноября.

Но существует также распространенное мнение, что Комиссия начнет работу не раньше начала декабря, особенно учитывая сложный график работы Европарламента и длительный процесс слушаний.