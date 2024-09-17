Глава МИД Германии: Если Украина упадет, следующей целью РФ будет Молдова
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что поддержка Украины – это также гарантия выживания соседней Республики Молдова.
Об этом она сказала во время выступления в рамках Платформы партнерства с Молдовой, текст выступления приводит МИД Германии, передает "Европейская правда".
Бербок пообещала продолжать твердо стоять против российской агрессии, поддерживая Украину – оружием, гуманитарной помощью, дипломатическими усилиями.
"Ради наших украинских друзей и их свободы. Ради свободы Молдовы и нашей европейской свободы.
Вы четко дали понять: самая большая угроза для экономики Молдовы – это агрессия России против Украины", – сказала она.
Министр отметила, что война в конце концов должна закончиться, но путем переговоров.
"Все, что мы делаем, направлено на создание условий для того, чтобы Украина снова жила в мире. Но пока что на каждое новое предложение шагов к миру Россия отвечает еще большим количеством бомб и еще большей агрессией", – добавила она.
По словам Бербок, нужен длительный и справедливый мир.
"Не мир, продиктованный Россией. Потому что если бы такой мир просто дал России передышку, Путин использовал бы эту паузу для подготовки следующей атаки – и следующей мишенью могли бы стать мы, могли бы стать вы", – сказала она, обращаясь к молдавской аудитории.
Бербок ранее заявляла, что Россия ведет войну на многих различных уровнях, и ее усилия направлены также на соседние с Украиной государства, например Молдову.
Как сообщалось, во время визита в Молдову Бербок заявила, что Германия планирует предоставить дополнительные 100 млн евро помощи Украине этой зимой.