Глава МИД Германии: Если Украина упадет, следующей целью РФ будет Молдова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что поддержка Украины – это также гарантия выживания соседней Республики Молдова.

Об этом она сказала во время выступления в рамках Платформы партнерства с Молдовой, текст выступления приводит МИД Германии, передает "Европейская правда".

Бербок пообещала продолжать твердо стоять против российской агрессии, поддерживая Украину – оружием, гуманитарной помощью, дипломатическими усилиями.

"Ради наших украинских друзей и их свободы. Ради свободы Молдовы и нашей европейской свободы.

Реклама:

Вы четко дали понять: самая большая угроза для экономики Молдовы – это агрессия России против Украины", – сказала она.

Министр отметила, что война в конце концов должна закончиться, но путем переговоров.

"Все, что мы делаем, направлено на создание условий для того, чтобы Украина снова жила в мире. Но пока что на каждое новое предложение шагов к миру Россия отвечает еще большим количеством бомб и еще большей агрессией", – добавила она.

По словам Бербок, нужен длительный и справедливый мир.

"Не мир, продиктованный Россией. Потому что если бы такой мир просто дал России передышку, Путин использовал бы эту паузу для подготовки следующей атаки – и следующей мишенью могли бы стать мы, могли бы стать вы", – сказала она, обращаясь к молдавской аудитории.

Бербок ранее заявляла, что Россия ведет войну на многих различных уровнях, и ее усилия направлены также на соседние с Украиной государства, например Молдову.

Как сообщалось, во время визита в Молдову Бербок заявила, что Германия планирует предоставить дополнительные 100 млн евро помощи Украине этой зимой.