Трамп заявил, что не хотел, чтобы Байден и Харрис звонили ему после вероятного покушения

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были "слишком милыми" во время разговоров с ним после вероятного покушения.

Об этом он сказал на предвыборном митинге в Мичигане 17 сентября, пишет The Hill, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "в определенном смысле" не хотел бы, чтобы этот звонок состоялся.

"Он был так мил со мной вчера. В некотором смысле я хотел бы, чтобы звонка не было, потому что я немного чувствую – он слишком добр", – рассказал кандидат в президенты о своем разговоре с Байденом.

Реклама:

Также он поделился впечатлением от разговора со своей оппоненткой на выборах Харрис.

"То же самое с Камалой сегодня. Она не могла быть милее. Но дело в том, что мы должны иметь людей, которых уважает соперник", – считает он.

Напомним, Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него.

Позже, комментируя разговор с Байденом, Трамп заявил, что он был "очень милым".

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.