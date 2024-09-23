У 62% украинских беженцев в Литве есть работа

Около 62% украинских беженцев в Литве трудоустроены.

Об этом сообщает Вильнюсский офис Международной организации по миграции, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Занятость украинцев в Литве, по сравнению с другими странами, достаточно высокая – 62% военных беженцев работают. Причин этому несколько: в Литве можно договориться на русском языке; во-вторых, в центрах регистрации, где был наибольший поток военных беженцев из Украины, предоставлялись комплексные услуги, от регистрации до детских садов.

Кроме того, украинцы, которые поселились в семьях, во многих случаях также получали от семей бесплатное сопровождение по лабиринтам литовской правовой системы, системы трудоустройства и здравоохранения", – сообщили в организации.

Реклама:

Основными потребностями украинцев были финансовая безопасность (62%), курсы литовского языка (43%), трудоустройство (36%). Спрос на языковые курсы увеличился с 8% до 43%.

Сейчас около 12% украинцев указывают, что их разговорные навыки литовского языка очень хорошие, а 47% утверждают, что им не хватает знаний.

По данным Министерства социальной защиты и труда, доля налогов, которые платят украинцы, также растет. В 2022 году украинцы заплатили в госбюджет 45 млн евро, в 2023 году – 95 млн евро, а за 7 месяцев этого года – 65,2 млн евро, что на 13 млн евро или на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь Государственная налоговая инспекция сообщает, что в 2022 году украинцев, которые декларировали свои доходы, было почти 2000, а в 2023 году это число достигнет уже более 3000 – 3253. Самые популярные сферы занятости – транспорт, красота, курьерская деятельность.

Напомним, литовское правительство 21 августа одобрило продление временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2026 года.

С сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.