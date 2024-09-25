ЕС движется к ослаблению защиты волков, которые возмущают фермеров

Послы стран ЕС в среду квалифицированным большинством голосов предварительно поддержали ослабление правил защиты, закрепленных в Европейской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред, из-за опасности со стороны волков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Ожидается, что решение будет принято в декабре, хотя министры ЕС должны официально проголосовать за эту позицию в ближайшие недели.

Фермеры многих стран-членов ЕС все больше возмущаются из-за нападений волчьих стай на их скот: животные поселились в лесах и полях вблизи сельскохозяйственных угодий. Этот вопрос был вынесен на обсуждение в ЕС два года назад, когда волк убил пони президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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В среду Еврокомиссия приветствовала предварительное голосование и заявила, что "адаптация охранного статуса станет важным шагом для решения проблем, связанных с увеличением популяции волков, сохраняя при этом общую цель достижения и поддержания благоприятного природоохранного статуса для этого вида".

По оценкам экспертов и природоохранных организаций, в 27 странах-членах ЕС может проживать до 19 тысяч волков. Самые большие популяции, как считают, живут в Болгарии, Греции, Италии, Испании, Польше, Румынии и Венгрии.

Волки остаются "строго защищенным" видом на большей части Европы, но их численность, по оценкам, выросла на 25% за последнее десятилетие.

Согласно планам, которые поддерживает ЕС, статус волков будет снижен со "строго защищенного" до "защищенного", что позволит принимать больше мер для того, чтобы держать их на расстоянии от фермеров и населения.

В прошлом месяце власти Нидерландов срочно предостерегли родителей не брать маленьких детей в популярный лесной массив вблизи города Утрехт после двух недавних близких встреч с волком, который имел "нетипичное и тревожное" поведение.

За последние два года все больше экологических норм и правил ЕС испытывают давление со стороны популистских и ультраправых партий, которые критикуют эти меры как такие, которые были придуманы городскими элитами, которые мало знают о сельской жизни.

Основное фермерское лобби ЕС Copa-Cogeca приветствовало голосование в среду.

В Австрии активизировались дебаты после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.