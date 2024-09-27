В Болгарии довольны блокированием ЕС переговоров о вступлении Северной Македонии

Лидеры парламентских фракций в Болгарии приветствовали решение ЕС начать переговоры о вступлении с Албанией и блокировать Северную Македонию, пока она не включит болгарское меньшинство в свою конституцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Терпение – это то, что от нас требуется. Мы не должны выглядеть агрессивно, потому что тактика наших коллег в Республике Северная Македония заключается в том, чтобы обвинить нас (в их неудаче с ЕС. – Ред.)", – заявил журналистам в парламенте Бойко Борисов, лидер крупнейшей болгарской партии ГЕРБ.

Борисов, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, сказал, что попытается убедить своих коллег из других партий "действовать не эмоционально, а хладнокровно и разумно" по отношению к Скопье.

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Десять дней назад между Софией и Скопье разгорелся еще один крупный скандал после того, как во время неформальной встречи президентов двух стран не был поднят флаг Северной Македонии.

Вице-премьер Северной Македонии Александр Николоский назвал президента Болгарии Румена Радева "нецивилизованным". Сразу после этого ГЕРБ объявила, что может требовать исключения правящей партии Северной Македонии, ВМРО-ДПМНЕ, из Европейской народной партии.

"Говорят, что месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. Мы, как страна, должны держать голову высоко и не быть в тени какого-то министра", – добавил лидер ГЕРБ.

Кирил Петков, сопредседатель проевропейской коалиции PP-DB, второй по величине силы в парламенте, заявил, что весь Европейский Союз – на стороне Болгарии в споре с Северной Македонией.

"Республика Северная Македония должна решить, хочет ли она принять болгар в своей конституции, или ее путь в Европу закрыт", – сказал он.

Петков выразил надежду, что Северная Македония пересмотрит свою позицию теперь, когда Албания быстрее движется по пути в ЕС.

Решение COREPER также приветствовали пророссийские партии парламента.

Борислав Гуцанов из пророссийской Болгарской социалистической партии (БСП) заявил, что это "нормальная реакция Брюсселя после заявления Северной Македонии. Нельзя иметь такую лексику, такую ненависть и рассчитывать на членство в ЕС".

Радикальная пророссийская партия "Возрождение", лидер которой Костадин Костадинов часто говорит о выходе Болгарии из ЕС, также приветствовала решение Брюсселя.

"Решение по Албании начать реальные переговоры о членстве в ЕС было легитимным, даже запоздалым. Отныне у Северной Македонии есть два пути – либо она признает присутствие болгар как основного государствообразующего элемента своей страны и включает их в свою конституцию, либо она остается вне переговорного процесса", – сказал он.

Тошко Йорданов из популистской партии "Есть такой народ" заявил, что Северная Македония останется за пределами ЕС, если не изменит свое поведение в отношении Болгарии.

"Республика Северная Македония не выполняет обязательств, которые она сама подписала в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз", – сказал Йорданов.

Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский заявил в четверг, что ЕС пытается диктовать Северной Македонии, что ей делать.

Комментарий Мицкоского появился после сообщений о том, что послы ЕС на встрече в Брюсселе в среду решили ускорить процесс вступления в ЕС соседней Албании, но не Северной Македонии. До сих пор эти две страны двигались вместе.