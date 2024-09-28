СМИ: Германия заключила с Турцией соглашение о депортации

Германия после многомесячных переговоров заключила с Турцией соглашение, которое предусматривает депортацию просителей убежища, которым было в нем отказано.

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

По сообщению СМИ, правительство в Анкаре готово принимать до 500 граждан еженедельно.

В публикации говорится, что сначала запланировано вернуть в Турцию 200 человек регулярными рейсами.

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Самолеты с искателями убежища, которым было отказано в его предоставлении, будут вылетать из разных немецких аэропортов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о последовательной депортации в Турцию.

"Теперь мы добились того, что репатриация в Турцию может происходить быстрее и эффективнее, и что Турция будет быстрее забирать граждан, которым не разрешено оставаться в Германии", – сказала она.

Фезер также заявила о "большом прогрессе" и "дальнейших шагах по ограничению нелегальной миграции".

Сейчас в Германии проживает почти 3,5 миллиона беженцев, что является историческим максимумом для страны.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.