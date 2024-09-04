В парламенте анонсировали назначение нового главы МИДа

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции договорились о кандидатуре нового главы Министерства иностранных дел в рамках правительственных ротаций.

Об этом он написал в Telegram по итогам заседания фракции в среду, 4 сентября, сообщает "Европейская правда".

Арахамия заявил, что "слуги" согласовали голосование за назначение новым министром иностранных дел Андрея Сибиги – первого заместителя действующего главы МИД Дмитрия Кулебы.

Он также подтвердил, что Ольга Стефанишина, уволенная ранее в среду с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вернется на нее повторно и одновременно возглавит Министерство юстиции.

Реклама:

Напомним, Андрей Сибига с 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В июле его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.

Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке в среду, 4 сентября.