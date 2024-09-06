"Это становится нашей нормальностью": Стефанишина советует ждать проблем не только с Венгрией на пути в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, которая по совместительству будет возглавлять Министерство юстиции, рассказала о препятствиях, которые возникнут у Украины на пути к вступлению в ЕС.

Об этом Стефанишина заявила в интервью "Европейской правде".

По ее словам, "сложности 100% будут возникать", причем постоянно и регулярно, поскольку это "нормальное функционирование ЕС".

"Мы осознаем, что почти ежеквартально нам нужно будет единство 27 членов ЕС для тех или иных шагов в наших переговорах о вступлении. Не всегда на уровне лидеров – иногда на уровне министров или послов – по открытию кластеров, одобрению отчетов, закрытию определенных разделов или переходу на следующий этап. Это становится нашей нормальностью", – сказала Стефанишина.

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По ее словам, именно для этого президент Владимир Зеленский дал задание на развитие прочных отношений с соседними странами.

Она добавила, что упомянутые сложности будут касаться не только позиции Венгрии.

"Потому что когда доходит до решений, требующих консенсуса, то мы иногда выясняем, что круг наших друзей шире, чем мы ожидали, и круг скептиков тоже шире, чем мы ожидали. И поскольку это становится нашей нормальностью, то нам придется тренировать способность не разочаровываться", – подчеркнула Стефанишина.

Она резюмировала, что практика показывает, что "интересы наших партнеров могут превалировать над дружбой".

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Президент Владимир Зеленский также утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с ЕС. Ее возглавляет Ольга Стефанишина.

Кабинет министров на заседании 27 августа принял решение о создании рабочей группы, которая будет обеспечивать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Больше о том, как дальше будет происходить вступление Украины в ЕС, читайте в статье "ЕвроПравды".

Также читайте интервью Стефанишиной "Европейской правде": "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".