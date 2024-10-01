Германия после почти полной заморозки возобновила депортации в Россию

Германия после почти полной остановки депортации граждан РФ домой в предусмотренных законодательством случаях постепенно возобновляет их.

Как пишет "Европейская правда", это выяснили журналисты WDR/NDR, перевод материала приводит Tagesschau.

После начала полномасштабной войны России против Украины некоторое время Германия полностью поставила на паузу депортации российских граждан, которых должны были выслать из ФРГ.

Депортации осложняются тем, что контакты между правительственными ведомствами Германии и России сведены к минимуму – что усложняет ряд процедурных моментов, и прямых авиарейсов больше нет.

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В министерстве интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия отметили, что неоднократно сталкивались с отклонением запросов на репатриацию российской стороной, несмотря на наличие всех необходимых документов.

Одним из факторов для паузы была также распространенная практика в России вербовать осужденных на войну, и он до сих пор остается сдерживающим фактором.

Также учитывали, что для критиков российской власти возможна прямая угроза для жизни. В то же время в документах МИД Германии отмечали, что российские граждане все чаще лгут в своих ходатайствах об убежище в Германии, называя какие-то вымышленные причины угрозы для них в родной стране.

Однако с 2023 года этот процесс начал восстанавливаться. В федеральном министерстве внутренних дел подтвердили, что за первое полугодие 2024 года в Россию депортировали 24 россиян. За весь предыдущий 2023 год таких было семь. Для сравнения, за 2021 год депортировали 280 российских граждан.

По словам Баварского земельного ведомства по вопросам убежища и репатриации, с начала 2024 года им удалось организовать возвращение в Россию нескольких "серьезных преступников".

Неофициально журналисты узнали, что немецкие правоохранители сопровождают депортированных лиц в третьи страны, откуда существуют рейсы в Россию, а дальше сопровождение обеспечивает охранная служба авиакомпании. На рейс сажают не более одного человека.

Недавно сообщалось, что в Германии продолжают оставаться 35 тысяч человек, подлежащих депортации; Россия не входит в страны, чьи граждане составляют наибольшую долю в этой группе.

Дискуссии относительно ускорения депортаций и более жесткого миграционного законодательства в Германии разгорелись после резонансного исламистского теракта в городе Золинген. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища, и впервые после возвращения "Талибана" к власти в Афганистане возобновило депортации в эту страну.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к общему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.