Лидеры ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Алиса Вайдель и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ) Сара Вагенкнехт настаивают на необходимости прекратить военную поддержку Украины.

Об этом они заявили во время теледебатов на Welt-TV, описание которых приводит Berliner Zeitung, передает "Европейская правда".

Вайдель и Вагенкнехт, несмотря на разногласия по другим вопросам, пришли к согласию в вопросе поставок оружия в Украину: они считают, что такие поставки должны быть прекращены, а мир должен быть достигнут дипломатическим путем.

Вагенкнехт назвала полную победу Украины в войне с РФ "нереальной". Вайдель назвала конфликт "прокси-войной" между Россией и США.

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Обе заявили, что Россия почувствовала угрозу от расширения НАТО на восток и поэтому напала на Украину.

Вайдель высказалась за дальнейшее перевооружение Германии, в то время как Вагенкнехт была против.

Председатель "АдГ" также обвинила АСВ в том, что он перенял позицию "АдГ" в дискурсе относительно Украины. Вагенкнехт гневно ответила: "Это немного дешево!".

Также Вайдель и Вагенкнехт продемонстрировали согласие в вопросе дальнейших поставок немецкого оружия в Израиль – обе против таких поставок.

В то же время по экономическим и социальным вопросам согласия между двумя политическими силами нет, что и продемонстрировали дебаты.

Как известно, "АдГ" – это правая популистская партия, основанная в 2013 году, которая выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры "АдН" неоднократно высказывали пророссийскую и антиукраинскую позицию, а также посещали временно оккупированный Крым.

Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Также ее АСВ требует включить в коалиционные соглашения в трех восточных землях Германии, где партия получила неплохие результаты, пункты о дипломатическом урегулировании войны в Украине и неподдержке размещения американских ракет.

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