ЕС обещает электричество зимой, "реальная усталость" Запада от войны, перевес у Трампа: новости дня

В Європі помічають втому від війни в Україні, Франція недовиконає початковий план військової підтримки України, а міністр оборони Польщі вчергове "наїхав" на Україну через історичне питання.

Понад 80% молодих німців побоюються війни у Європі.

Швеція планує до 2030 року вкласти в оборону 15 млрд євро, а у фінській Лапландії пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 15 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Реальна втома" Заходу від війни

Глава МЗС Фінляндії заявила про "реальну втому" на Заході від війни в Україні.

За словами Еліни Валтонен, західні держави дедалі більше втомлюються у своїй підтримці України і все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту.

"Якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування", – сказала вона.

До речі, Франція цьогоріч недовиконає початковий план військової підтримки України.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв наростити військову допомогу для України до 3 млрд євро у 2024 році, у тому числі на тлі критики, що Франція робить менше, аніж багато інших країн. Цифра "до 3 млрд євро" фігурувала, зокрема, у двосторонній безпековій угоді.

"На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро", – повідомив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню.

А в польському уряді продовжують випади проти України через історичні питання.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає вступ України в ЄС життєво важливим, тому висуває історичні вимоги.

"Вступ до ЄС – це не "бути чи не бути" для України, це можливість для розвитку, для вищого зростання ВВП, це їхній шанс. Ми можемо обумовити цей розвиток і, на додаток до умов, які ставить ЄС, ми можемо поставити свою етичну та історичну умову щодо Волині", – сказав Косіняк-Камиш.

Він висловив задоволення, що отримав у цьому питанні підтримку уряду, в тому числі прем’єра Дональда Туска.

"Чітка і сильна позиція всього уряду в цьому питанні, включаючи величезну прихильність прем'єр-міністра, змушує українську сторону давати сигнали про те, що вона почне ексгумації з 2025 року", – додав польський міністр оборони.

Він здивований тим, що за понад два роки не було жодного доброго жесту з українського боку з огляду на допомогу у військовому плані.

"Я вірив, що ця війна може принести прорив у польсько-українських відносинах, але без вирішення волинського питання все це буде нежиттєздатним", – заявив Косіняк-Камиш.

Тим часом ЄС розпочав довгоочікувані фактичні переговори про членство з Албанією.

ЄС обіцяє електрику взимку

У Європі запевнили, що Україна не втратить права на імпорт електроенергії з ЄС узимку.

Енергетичне співтовариство, яке об’єднує держави Євросоюзу та їхніх сусідів, заявило, що проблеми із сертифікацією "Укренерго" як незалежного оператора не вплинуть на можливість України імпортувати електроенергію взимку.

"Шкода, що внутрішній лист Секретаріату Енергетичного Співтовариства, адресований Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), був неправомірно використаний для поширення цих тверджень", – йдеться в повідомленні на сайті Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, Київ закликають до 9 грудня вирішити проблеми з відповідністю компанії "Укренерго" європейським стандартам, інакше компанія ризикує втратити європейську сертифікацію оператора.

А посли країн "Групи семи" привітали рішення про призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міністерства оборони України.

Посли зазначили, що вітають призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони – Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

"Цей важливий крок полегшить їм доступ до міжнародної експертизи та підвищить прозорість", – зазначили у заяві послів країн "Групи семи".

В очікуванні більшої війни

Понад 80% молодих німців побоюються війни у Європі.

Такими виявились результати опитування Shell Youth Study.

У Німеччині розповіли про шпигунську діяльність Росії на території країни, а також заявляють, що органи безпеки "задихаються" від бюрократії.

Швеція планує до 2030 року вкласти в оборону 15 млрд євро. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що пропозиція збільшення витрат на оборону до 2,4% ВВП пов’язана із загрозою з боку Росії.

"Зараз свобода дій Росії обмежена, оскільки її сухопутні війська загрузли на полі бою (в Україні. – Ред.), але ми беремо до уваги, що Росія готова йти на великі військові і політичні ризики", – додав шведський міністр.

У фінській Лапландії пройдуть великі артилерійські навчання НАТО.

Побудова паркану на кордоні Латвії з Росією йде з випередженням графіка, а Литва купує додаткову партію БМП Vilkas за 370 млн євро.

Орбан і "вісь зла"

Міністри ЄС у вівторок збиралися для обговорення поставки газу на тлі закінчення контракту про транзит через Україну.

Нагадаємо, 31 грудня закінчується термін дії ключової угоди про транзит газу між Москвою і Києвом.

Газові сховища ЄС переповнені, а потоки, що проходять через український маршрут, зараз складають менше 5% від загального обсягу поставок на континент.

Тим часом, Угорщина домовляється з "Газпромом" про додаткові поставки газу в 2025 році через "Турецький поток" і помітно намагається контактувати з іншими країнами з "вісі зла". Наприклад, з Іраном.

Іран навіть поскаржився послу Угорщини на нові санкції ЄС через військову допомогу Росії.

Тим часом, орбанівська влада перебуває в певній ізоляції в Євросоюзі.

До речі, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) безпрецедентно скасувала місію з боротьби з хабарництвом в Угорщині.

План ЄС щодо міграції

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Євросоюзу виклала план з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції.

Будуть також нові правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України. Що саме зміниться, поки не уточнюють.

Уряд Польщі схвалив стратегію протидії нелегальній міграції, а в уряді Греції звинуватили ЄС у провалі політики щодо міграції.

Слід зазначити, що нелегальний перетин кордонів ЄС помітно впав з початку 2024 року.

Зброя для Ізраїлю

Репортер Axios Барак Равід повідомив, що США попередили Ізраїль про проблеми з військовою допомогою через ситуацію в Газі. Разом з тим речник Пентагону підтвердив прибуття до Ізраїлю початкових компонентів ПРО THAAD.

Протягом наступних днів до Ізраїлю продовжить прибувати додатковий американський військовий персонал і компоненти батареї THAAD.

Як пише The Washington Post, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив президент США Джо Байдену, що Ізраїль погодився на обмежений удар по Ірану.

Британія наклала нові санкції проти ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а президент Франції і прем'єр Ізраїлю обмінялися випадами щодо того, як виникла країна.

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