Дуда обвинил Туска во вреде оппонентам режима Лукашенко в Польше

Польский президент Анджей Дуда убежден, что инициатива правительства о приостановлении права на убежище для мигрантов навредит оппонентам режима Александра Лукашенко, которые бежали в Польшу из Беларуси.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда".

По словам Дуды, он "рад", что новой миграционной стратегией премьер Дональд Туск и его политический лагерь "наконец присоединился к защитникам границ" Польши.

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Но Дуда упрекнул нынешние партии власти, что в прошлом, находясь в оппозиции, большинство из них не поддержали в парламенте строительство забора на польской границе.

"Сейчас произошло изменение на 180 градусов. Но, дамы и господа, хочу подчеркнуть: лучше поздно, чем никогда!", – сказал саркастически Дуда.

Он добавил, что был удивлен услышать идею Туска об отказе от предоставления политического убежища в Польше.

"Насколько я понимаю, это якобы должно привести к защите границы от гибридной атаки. Дамы и господа, вы ошибались тогда и, боюсь, ошибаетесь сейчас.

Заявление премьер-министра в последние дни об отказе от предоставления политического убежища не будет способствовать закрытию нашей границы и уменьшению нелегальной миграции. Наоборот, все указывает на то, что оно помешает представителям, например, белорусской политической оппозиции найти убежище в Польше", – заявил Дуда.

Польский президент убежден, что с изменениями, объявленными Туском, многие люди, которые преследуются режимом Лукашенко, не смогут получить убежище в Польше.

"Путин и Лукашенко пытаются дестабилизировать ситуацию на нашей границе, в ЕС, а ваш ответ на это – отказать в убежище людям, которых Путин и Лукашенко заключают в тюрьму и преследуют. Я думаю, что это какая-то роковая ошибка", – отметил польский президент.

Польское правительство на заседании во вторник, 15 октября, одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.